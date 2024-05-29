سقوط مسيرة أمريكية في اليمن

وانتشرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper في اليمن.
حيث يواصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل، في محاولة للضغط على تل أبيب لإيقاف حربها الدامية على قطاع غزة.
ويحتمل أن يكون هذا ثالث إسقاط من نوعه خلال شهر واحد فقط.
ولم تصدر أية تصريحات رسمية من قبل السلطات في مأرب، أو من قبل الحوثيين، الذين سبق أن أسقطوا طائرات دون طيار من طراز MQ-9 خلال الحرب.
وأظهرت الصور، الطائرة الاستطلاعية وهيكلها شبه سليم، ولم تظهر عليها آثار الاستهداف. إلا أنه لا معلومات مؤكدة حتى هذه الأثناء عن سبب سقوطها.
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