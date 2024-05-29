عاجل.. عملية دهس جنوب لبنان واصابات في صفوف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - افادت قناة 14 العبرية، بأن عملية دهس وقعت جنوب شرق نابلس، وسقوط عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال .
أضافت، أن منفذ الدهس هرب من قوات الأمن الإسرائيلي، وجاري البحث عنه .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - افادت قناة 14 العبرية، بأن عملية دهس وقعت جنوب شرق نابلس، وسقوط عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال .
أضافت، أن منفذ الدهس هرب من قوات الأمن الإسرائيلي، وجاري البحث عنه .
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية