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عاجل.. عملية دهس جنوب لبنان واصابات في صفوف الاحتلال

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ياسر رشاد - القاهرة - افادت قناة 14 العبرية، بأن عملية دهس وقعت جنوب شرق نابلس، وسقوط عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال .

أضافت، أن منفذ الدهس هرب من قوات الأمن الإسرائيلي،  وجاري البحث عنه .

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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