حينما كنت وزيرا.. "المصليحي": طالبت برفع سعر الرغيف لـ 20 قرشًا في 2006

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه طالب حينما كان وزيرًا للتموين عام 2006 برفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا، و كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشًا.

وقال "المصيلحي"، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إنه تم طرح مقترح عام 2006 بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10قروش، مضيفًا :"رفضت هذا المقترح وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشًا ويتم التحول إلى الدعم النقدي".

وأضاف وزير التموين، أن طرح 5 أرغفة عيش مدعم بسعر 1 جنيه بداية من الشهر المقبل لن يكون مكلفًا، قائلًا:"خمس أرغفة بجنيه هيبقى برضه ببلاش لأن تكلفتها 6 جنيه وربع".