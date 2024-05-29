ارتفاع أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات 28% في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية عاصم :

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نمو صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 28%.

ووفق إفصاح الشركة على البورصة المصرية اليوم الأربعاء، سجل صافي الأرباح نحو 4.08 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام المالي الجاري مقابل 3.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت إيرادات الشركة حققت بنسبة 23%، لتسجل نحو 4.18 مليار جنيه مقابل 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى.

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عام 1984 هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر تعمل في جميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات وتعمل الشركة من خلال محطتين رئيسيتين الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة حيث تم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996.