ضبط المتهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية بقنا، بتهمة غسل 60 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة قنا، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.