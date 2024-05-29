"نقل النواب" توافق على موازنة هية الطرق والكباري للعام المالي 2024/2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.

وافقت اللجنه خلال اجتماعها اليوم علي الموازنه العامه للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ،وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 27 مليار و100 مليون و112 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024 مبلغ 47 مليار 364 مليون و34 الف جنية، بخفض قدره 20 مليار و263 مليون و922 ألف جنيه، بنسبة خفض 43%.

وتم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه. 3,485,961,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 22 مليار و 298 مليون و458 ألف جنيه. 22,298,458,000.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025 ،مبلغ 3 مليارات و485 مليون و961 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 3 مليار 248 مليون و95 الف جنية بزيادة قدرها 237 مليون و866 ألف جنيه بنسبة زيادة 7%.

وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025،مبلغ 22 مليار و298 مليون و458 ألف جنيه.

فيما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024 ،مبلغ 43 مليار و334 مليون و360 الف جنية بخفض قدره 21 مليار و44 مليون و902 ألف جنيه بنسبة خفض 49%.