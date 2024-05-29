استجابة لطلب النقيب.. "الرعاية الصحية" تلغي قرار فرض رسوم انتظار على سيارات الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم، على إلغاء القرار الصادر مؤخراً بشأن تسعير خدمة انتظار السيارات للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، والتي تضمنت اشتراك شهري لانتظار سيارات الأطباء والعاملين بمقابل 200 جنيه.

وقالت نقابة الأطباء في بيان، إن القرار الصادر اليوم يأتي استجابة لطلب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي.

وأكد عبد الحي، أن قرار إلغاء رسوم خدمات انتظار السيارات، سوف يسري على جميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الـ6 التي تتواجد بها هيئة الرعاية.

كان نقيب الأطباء قد تقدم بهذا الطلب بعد أن تلقى شكاوى من الأطباء في محافظة أسوان، بشأن فرض هيئة الرعاية الصحية رسوما شهرية بقيمة 200 جنيه، على الأطباء والعاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مقابل "انتظار سياراتهم".