خلال 4 أشهر.. "طوارئ بني سويف الجامعي" يستقبل 60 ألف مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور عماد البنا، مدير المستشفى الجامعي ببني سويف، استقبال قسم الطوارئ، اليوم الأربعاء، 60 ألف مريض خلال الثلث الأول من العام الجاري، بمختلف التخصصات "عظام، جراحة، باطنة، رمد، جراحة مخ وأعصاب، جراحة قلب".

وأشار إلى إجراء أكثر من 2500 عملية جراحية خلال الأربعة أشهر، فضلًا عن حجز أكثر من 4000 مريض بالقسم الداخلي، ما بين قسم الجراحة الداخلي بعدد 397، والمسالك البولية 321، والباطنة العامة 355، والأنف والأذن 198، وباقي أقسام المستشفى مثل الرعايات 481 حالة، والأطفال 94 حالة، والنساء والتوليد 75، والعظام 45، فضلًا عن إجراء 450 حالة قسطرة قلب.

وأضاف مدير المستشفى، أنه جرى تطوير وتجديد أقسام المستشفى، وإضافة أجهزة حديثة، وتعيين عدد كاف من الأطباء المقيمين سنويًا، ليناسب العدد الكبير من المرضى المترددين على المستشفى بصفة يومية.