شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 505 آلاف منذ بداية الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 505 آلاف و100 جندي، بينهم 1300 جندي لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنه الجيش الأوكراني أمس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7700 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأول، و14,891 مركبة قتالية مدرعة و13,066 أنظمة مدفعية و1087 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أنه جرى أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10,510 طائرات مسيرة، و2222 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17,796 من المركبات وخزانات الوقود، و2142 من وحدات المعدات الخاصة.

فيما أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تيلجرام أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 من أصل 14 طائرة مسيرة من طراز «شاهد 136/131-» أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن جميع الطائرات المسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».