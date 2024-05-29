شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 505 آلاف منذ بداية الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7700 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأول، و14,891 مركبة قتالية مدرعة و13,066 أنظمة مدفعية و1087 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف أنه جرى أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10,510 طائرات مسيرة، و2222 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17,796 من المركبات وخزانات الوقود، و2142 من وحدات المعدات الخاصة.
فيما أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تيلجرام أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 من أصل 14 طائرة مسيرة من طراز «شاهد 136/131-» أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.
وقال البيان إن جميع الطائرات المسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 505 آلاف منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.