اتفاق مصري صيني على ضرورة وقف الحرب في غزة

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وأكدا خلال خلال لقاء جمعهما، بالعاصمة بكين، في إطار زيارة السيسي للصين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن لاستعادة الاستقرار، وإرساء السلم والأمن الإقليميين.
وشدد الرئيس المصري، على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآس إنسانية.
وصرح المتحدث في بيان نشر على موقع «فيسبوك»، بأن الرئيسالصيني استقبل الرئيس المصري بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.
وبعد ذلك عقدت محادثات معمقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
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