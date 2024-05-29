ميليشيات الحوثي توسع الهجمات ضد السفن في المرحلة الرابعة من التصعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي تنفيذ هجمات واسعة ضد السفن خلال المرحلة الرابعة من التصعيد ضمن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب تحت مسمى دعم غزة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع عن بيان مهم خلال الساعات القادمة للإعلان عن عمليات عسكرية واسعة في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن صواريخ حوثية أصابت سفن شحن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس «إن الحوثيين أطلقوا خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن فوق البحر الأحمر».

وأضافت في بيان عبر منصة «إكس» بأن ثلاثة من الصواريخ أصابت ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لليونان لكنها لم تلحق أضرارا بها، مشيرا إلى أنها واصلت الإبحار.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية «سينتكوم» أعلنت عن إسقاط القوات الأمريكية لـ 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن.

إسقاط المسيرات

وأوضحت القيادة في بيانها أن إسقاط المسيرات تم بين الساعة 10:04 صباحا و1:30 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، الثلاثاء 28 مايو.

وأضافت بأنه تم التحديد أن تلك الأنظمة كانت تمثل خطرا مباشرا على السفن التجارية في المنطقة.

وتم اتخاذ تلك الخطوات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا بالنسبة للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية».

وأشارت «سينتكوم» في بيانها كذلك إلى أن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بين الساعة 12:05 و1:40 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، وأن هناك تقارير عن إصابة سفينة يونانية تحت علم جزر مارشال بثلاثة صواريخ، وواصلت رحلتها دون وقوع إصابات.

غارات عنيفة

يذكر أن جماعة الحوثي أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستستهدف سفنا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على حد زعمها.

وشنت القوات الدولية في البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي بعد إطلاق الجماعة صاروخا على سفينة تجارية في البحر الأحمر ودمر القصف منطقة إطلاق الصاروخ في غرب مدينة الحديدة وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

كما أعلنت جماعة الحوثي تعرض مناطق في الحديدة الخاضعة لسيطرتها غرب اليمن لغارات جوية من قبل الطيران الأمريكي والبريطاني، استهدفت منطقة الجبانة غرب محافظة الحديدة غربا.

تصفية جندي

من جهة أخرى أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الجندي ماجد محمد عبادي، من أبناء منطقة صبر الموادم بمحافظة تعز، تحت التعذيب.

وقال الارياني «إن تصفية المليشيات للأسير عبادي، جاءت بعد خمسة اعوام من اخفائه قسراً في أحد معتقلاتها غير القانونية، وهي ثاني حالة وفاة لمختطفين جراء التعذيب أو التصفية الجسدية أو في ظروف غامضة، في اسبوع، والسادسة خلال شهرين.

وذكر الإرياني بإقدام المليشيات على تصفية المختطف تعسفيا نجيب حسان العنيني، مدرس بمدرسة الأشعاب جبل حبشي، بعد سبعة أعوام من اختطافه من أمام منزله في قرية الدبح بمديرية التعزية محافظة تعز، واخفائه قسرا في معتقلاتها، ولم تسمح له خلالها بالتواصل بأسرته أو معرفة مصيره.

جرائم قتل وتعذيب

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي أقدمت في 25 مارس على تصفية التربوي صبري الحكيمي، مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، تحت التعذيب والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، في معتقل تابع لما يسمى جهاز (الأمن والمخابرات) بعد 6 أشهر من اختطافه وإخفائه قسرا، كما قامت بتصفية المعتقل خالد حسين غازي من أبناء محافظة ذمار، في 27 مارس في احد معتقلاتها.

وأضاف الإرياني «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت في 19 مارس انتحار المعتقل (محفوظ الزمر) في السجن المركزي بمحافظة إب الخاضع لسيطرتها، شنقا، احتجاجا على استمرار اعتقاله دون محاكمة، بعد يومين من وفاة عيسى العرشي أحد نزلاء السجن بجلطة قلبية، غير أن أسرته أكدت وجود آثار جروح على وجهه وجسده، نتيجة تعرضه للتعذيب، والإهمال وانعدام الرعاية الصحية».

ولفت إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات ميليشيات الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام الميليشيات بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية، كما أن (32) مختطفا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة هذه الجرائم التي تعيد التذكير بمأساة عشرات آلاف من المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلات ميليشيات الحوثي، والشروع الفوري في تصنيفها «منظمة إرهابية»، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة، وإرساء الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، ووضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية

مشاهدات يمنية: