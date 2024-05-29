فنزويلا تسحب دعوتها للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت فنزويلا، أمس الأول، سحب دعوتها لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقررة في يوليو المقبل، داعية إلى رفع العقوبات.

وطالب رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلفيس أموروسو، الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في الرفع الكامل للعقوبات الأحادية الجانب والقسرية، التي فرضها على شعبنا، وإنهاء موقفه العدائي ضد فنزويلا».

وقال أموروسو، إن ممثلي الاتحاد الأوروبي ليسوا موضع ترحيب في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات هذا القرار على أساس «سيادتها»، ومع مراعاة «الأضرار المالية التي لا تحصى»، التي لحقت بالأشخاص بسبب العقوبات.

وأضاف أموروسو، بأن هذه التدابير العقابية أثرت كذلك على «صحة الأطفال والمسنين».