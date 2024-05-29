شكرا لقرائتكم خبر المملكة توزع مساعدات للمتضررين من زلزال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا لعام 2024م.

ويهدف المشروع إلى توزيع 134.950 سلة غذائية، و134,950 حقيبة صحية في مناطق إدلب وحلب وريف الرقة الشمالي وريف الحسكة الشمالي الغربي، يستفيد منها 809.700 فرد من الأسر النازحة والمتضررة من الزلزال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

من جهة أخرى سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية مقدونيا الشمالية البالغة 25 طنا من التمور.