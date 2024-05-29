إصابة 3 من رجال الشرطة خلال مظاهرات في لندن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب 3 من رجال الشرطة وألقي القبض على 40 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن مساء أمس الأول. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن شرطية أصيبت بجروح خطيرة في الوجه بعدما أصابتها زجاجة ألقاها الحشد بينما أصيب الشرطيان الآخران بجروح طفيفة. وقالت الشرطة إن المظاهرة التي نظمها تحالف جماعات بمن في ذلك مجموعة «التضامن مع فلسطين»، بدأت السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) وطلب منها الانصراف في الثامنة مساء.

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