زيادة كبيرة في أعداد المجنسين بألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ألمانيا زيادة كبيرة أخرى في عدد من حصلوا على جنسيتها العام الماضي، إذ دفع توافد أعداد ضخمة من الوافدين من سوريا، عمليات التجنيس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا «إن نحو مئتي ألف ومئة شخص حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2023، بزيادة تقدر بواحد وثلاثين ألفا أو تسع عشرة بالمئة مقارنة بالعام السابق.

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