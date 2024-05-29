5 مشاهير تورطوا في محاكمة ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجد عدد من أبرز المشاهير أنفسهم يجرون من دون إرادتهم إلى المحاكمة الجنائية التاريخية لدونالد ترمب.

وفي شهادة في قاعة المحكمة التي تقاطرت إليها كثير من وسائل الإعلام الأمريكية، ذكر شهود الادعاء أسماء مشاهير من نجوم الرياضة، بدءا بسيرينا ويليامز وتايغر وودز، وصولا إلى نخبة هوليوود مارك والبرغ وآرنولد شوارزنيغر.

ويواجه ترمب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار أمريكي دفع لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لضمان صمتها قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في شأن لقاء جنسي مزعوم تدعي أنها أقامته مع ترمب في عام 2006. وينفي المدعى عليه العلاقة الغرامية وأية مخالفات، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.