شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في آيسلندا بعد ثوران بركاني آخر والان نبدء بالتفاصيل

ثوران البركان

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المحلية في آيسلندا حالة الطوارئ جراء ثوران بركان آخر بالقرب من بلدة جريندافيك الساحلية، وهو الثوران البركاني الخامس في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.وأفادت هيئة الإذاعة الوطنية الآيسلندية "آر يو في"، أن الثوران حدث بعد ظُهر اليوم بالقرب من سوندهنوك، حيث ضربت سلسلة من الزلازل المنطقة.كما تزايد الضغط بقوة تحت سطح الأرض، وارتفع تدفق الحمم لعدة أمتار في الهواء، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ.وجاء ثوران البركان بعد ساعات قليلة من صدور أمر من السلطات بإخلاء بلدة جريندافيك وبحيرة بلو لاجون، وهي بحيرة حرارية خارجية.