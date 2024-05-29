الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب

ياسر رشاد - القاهرة - قال العميد يحي سريع قاسم متحدث أنصار الله جماعة الحوثيين، إن القوات الجوية في اليمن، اسقطت فجر اليوم الأربعاءِ، طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظة مأرب.

وأشار في بيانا نشره المتحدث: إلى أنه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نجحتْ قواتُ الدفاع الجوي في القوات اليمنية وبعون الله تعالى فجرَ يومِنا هذا الأربعاءِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ مأرب.

واضاف: تمَّت عمليةُ الاستهداف بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع وسيتمُّ توزيعُ مشاهدَ الإسقاطِ بعد قليلٍ بإذنِ الله، وإنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ البيضاء.

واوضح: أن الطائرةُ السادسةُ التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني.

وتابع: القواتِ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ تعالى مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ ولكافةِ القوى المعاديةِ واستمراراً في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاع غزة حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ