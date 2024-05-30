استشهاد 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على سوريا بينهم طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استهدف قصف إسرائيلي بلدة ساحلية ووسط سوريا مساء الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد طفلة وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد أيضا عن استشهاد ثلاثة مقاتلين سوريين يعملون مع حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر من وزارة الدفاع أنه "حوالى الساعة 19,30 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفتاة استشهدت بعد انفجار صاروخ إسرائيلي وصاروخ دفاع جوي سوري سقطا في الساحل.

وقال المرصد أيضا إن قصفا إسرائيليا على وسط سوريا تسبب في استشهاد ثلاثة مقاتلين سوريين يعملون مع حزب الله اللبناني.

وأورد أن المقاتلين الثلاثة استشهدوا "باستهداف إسرائيلي لموقع عسكري في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا" إسرائيلية فوق وسط سوريا.