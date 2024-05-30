عز العرب: تمويلات بنك CIB للطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قفزت إلى 300 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، إن المؤسسات المالية تقوم بدور في المُساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة ومواجهة آثار تغير المُناخ.

وأوضح خلال كلمته في ندوة بعنوان "التخفيف من مخاطر المناخ- دور المؤسسات المالية" المنعقدة على هامش فعاليات "وول استريت" في كينيا أمس الثلاثاء، أن المخاطر البيئية تُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج المخاطر الخاص بـ CIB، ويشبه إلى حد كبير مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، والمخاطر السيبرانية.

وأضاف أن البنك قام بإعادة تعديل استراتيجياته وسياساته للتحول للتمويل المستدام، حتى أصبحت لجنة الاستدامة أحدى اللجان الأساسية بمجلس إدارة البنك.

وأشار عز العرب إلى سياسات الاستدامة التي قام البنك بتنفيذها للوصول إلى الأداء البيئي المستهدف، من خلال تبني مبادرات منها إعادة تدوير الورق، وتوفير المياه والكهرباء، وذلك بخلاف الانتقال لمبنى البنك بالقرية الذكية، والذي يُعتبر أول مبنى بالكامل يدعم التحول الأخضر في مصر.

وأضاف أن البنك قام بالمُشاركة في تمويل أغلب مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر، وذلك للمُساهمة في أن تصل نسبتها إلى 30% بحلول عام 2030 وذلك عن طريق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار عز العرب إلى أن إجمالي حجم تمويلات البنك في مجال الطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قد بلغت نحو 300 مليون دولار.

وأوضح أن هناك دول أخرى مثل كينيا وتنزانيا يستخدمون الطاقة الحرارية الأرضية.

فرص وتحديات

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن انبعاثات قارة إفريقيا لا تتجاوز 5% من إجمالي انبعاثات الكرة الأرضية، ولكنها تتحمل التكلفة الأكبر من الفيضانات والجفاف والتغير المناخي، وهو ما يؤثر بدوره على حياة المواطنين بإفريقيا.

وأوضح "عز العرب" أن رأس المال يُعد أكبر عائق أمام المؤسسات المالية.

وأضاف أن "قارة إفريقيا لا تحتاج إلى التمويل، وإنما بحاجة إلى المساعدة في منع الكوارث التي تحدث داخل القارة، لذا علينا أن نضع أيدينا معًا، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو غيره من المؤسسات الأخرى".

وبحسب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، قد بدأت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في إجراء الجولة الأولى لمخاطر المناخ، وقد استعانوا بالبنوك العشرة الكُبار لمعرفة إمكانية تقييم مخاطر المناخ حيث قام بنك CIB بعقد عدة صفقات مع مؤسسات مالية ضخمة مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.

وتعكس مُشاركة البنك التجاري الدولي في تلك الندوة، التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وشارك في الندوة إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.