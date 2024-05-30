شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب:مخصصات الصحة 496 مليار جنيه والتعليم بـ267 مليار وتكافل وكرامة 40 مليار فى موازنة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم السلع التموينية فى موازنة 25/24 يبلغ 134مليار و150مليون جنيه مقابل 127 مليار و700مليون فى موازنة23/24

واضاف الفقى فى تصريحات لليوم السابع، أن تكلفة رغيف الخبز 125قرش، وأن المواطن بيدفع خمسة قروش ثمن رغيف الخبز فى بطاقة التموين أى أن الدولة تتحمل فرق 120قرش، مضيفا، رغم القرار الذى اتخذته الحكومة برفع قيمة رغيف الخبز فى بطاقة التموين الى 20قرش فما زالت الدولة تدعم رغيف الخبز فى بطاقة التموين ب105قرش باجمالى مبلغ يقدر ب١٠٥مليار لإنتاج نحو ١٠٠مليار رغيف خبز لبطاقة التموين، أى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 85%من تكلفته، مشيرا إلى أن الزيادة التى سيدفعها المواطن ستذهب إلى أوجه دعم أخرى مثل تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة.

وكشف رئيس لجنة الخطة عن ان موازنة24/25، تتضمن بنود عديدة للدعم مثل دعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق ب٣ مليار و٦٨٩مليون جنيه ومخصصات دعم التأمين الصحي ب٣ مليار و٣٣٨ مليون جنيه، ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ب٢١٤ مليار و٢٢٨مليون جنيه ونفقات العلاج على نفقة الدولة ب١٠ مليار و٩١ مليون جنيه.

واشار الى ان الإعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي تبلغ ٤٠ مليار و ۲۷۳ مليون جنيه وهى موزعة على مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي بمبلغ ٤٠ مليار جنيه ومعاش الطفل بنحو ٧٠ مليون جنيه وإعانات الشئون الإجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بنحو ٢٠٣ مليون جنيه

وقال الفقى ان الدولة حرصت على دعم الصناعة والصادرات فرصدت ا عتمادات دعم ومنح لمجالات التنمية والانشطة الإقتصادية ٥٩ مليار و٩٩٨ مليون جنيه منها ٤٧ مليار و٢٥٢ مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و١٢ مليار و٢٥٣ لمجالات التنمية وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.

وأكد الفقى، أن الحكومة كانت حريصة على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، فبلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه بزيادة ۹۹ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٢٦٧ مليار جنيه لتصل الى ٨٥٨ مليار جنيه.

كما بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، نحو ١٨,٤ مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة ۱۰۰ مليون صحة للقضاء على فيرس ســـــي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال، وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.