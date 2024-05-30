كوريا الشمالية ترسل بالونات مُحمّلة بالقمامة لكوريا الجنوبية وتقول إنها "هدية مخلصة"

أطلقت كوريا الشمالية حوالي 150 بالونا محملة بالقمامة والقاذورات على جارتها كوريا الجنوبية، مما دفع السلطات هناك إلى تحذير السكان من الخروج، ودعوتهم للبقاء في منازلهم.

وحذر الجيش الكوري الجنوبي المواطنين من لمس البالونات البيضاء والأكياس البلاستيكية المرفقة بها بعد سقوطها، لأنها تحتوي على "نفايات قذرة وقمامة".

وتم العثور على البالونات في ثمانٍ من تسعِ مقاطعات في كوريا الجنوبية، وتقوم السلطات المختصة بتحليلها لمعرفة محتوياتها ومدى خطورتها.

واستخدمت كل من كوريا الشمالية والجنوبية البالونات في الحملات الدعائية وإرسال منشورات إلى كل جانب، منذ الحرب الكورية في الخمسينيات.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قال في وقت سابق إنه يحقق فيما إذا كانت هناك أي منشورات دعائية لكوريا الشمالية في البالونات.

ويأتي الحادث الأخير بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها سترد على "تكرار إلقاء المنشورات الدعائية وغيرها من القمامة" في المناطق الحدودية من جانب نشطاء في الجنوب.

وأصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بيانا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، انتقدت فيه سيول ووصفتها بأنها "مشينة ووقحة" لانتقادها البالونات بينما تدافع عن حرية مواطنيها في التعبير. وقالت إن البالونات التي أرسلتها كوريا الشمالية كانت "هدية إخلاص" للكوريين الجنوبيين الذين "يبكون من أجل حرية التعبير"، وتعهدت بإرسال عشرات أمثال العدد الذي قالت إن كوريا الجنوبية أرسلته إلى أراضيها.

وذكر مسؤول في المكتب الرئاسي في سول إن الشمال قد يرغب في "اختبار" رد فعل الجنوب لكنه تعهد بالرد بهدوء.