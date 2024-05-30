الانباء: جولة لودريان تنتهي بعودة الثنائي للمربع الأول تثبيت ترشيح فرنجية وتعويل على دور جنبلاط

ذكر مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية، بانه «خلت زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان من أفكار عملانية او مقترحات، وذهبت إلى حد الاستطلاع والوقوف على رؤية القيادات السياسية اللبنانية حول تصورها لسبل الحل، تمهيدا لتحضير ملف حول الوضع اللبناني للقمة الاميركية - الفرنسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها المعنيون مباشرة بالملف اللبناني من الجانبين الاميركي والفرنسي».

وأضاف المصدر: «مهمة لودريان التي كانت تتناول تثبيت النقاط الحدودية، وتراجع «حزب الله» عن الحدود وتعليق بت أمر مزارع شبعا للتسوية الشاملة، قد صرف النظر عنها نهائيا بعد موقف الحزب الرافض أي بحث في موضوع الحدود قبل انتهاء الحرب في غزة. وبالتالي اصبحت مهمة لودريان إطارا فارغا، خصوصا ان اللجنة الخماسية التي تشارك فيها فرنسا، والتي تترنح في مهمتها هي أيضا، تولت موضوع الملف الرئاسي والبحث في التوصل إلى تأمين الظروف التي تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية».

وذكرت بانه مع ربط الاستحقاق الرئاسي بنتائج الحرب في غزة، يبدو من الصعوبة بمكان حصول تطورات إيجابية قد تسفر عن فتح أبواب البرلمان أمام جلسة طال انتظارها منذ حزيران 2023 لانتخاب رئيس للجمهورية. لا بل، من المتوقع ان يتشدد «حزب الله» في دعم مرشحه الأساسي رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، أسوة بما فعل في التزامه مع العماد ميشال عون في إيصاله إلى قصر بعبدا، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق العماد ميشال سليمان بشغور رئاسي استمر 29 شهرا. ويعول هنا على دور يقوم به «رجل التسويات» الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لدى الأفرقاء، لتحريك الركود، انطلاقا من تشدده في إخراج لبنان من الصراعات المستعرة في المنطقة في هذه الفترة الحرجة.