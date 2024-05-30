استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مستودعات أغذية بمدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستودعات للأغذية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستودعات للأغذية تابعة لمنظمات دولية في منطقة المشروع شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني واحتراق المستودعات، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لوسط وغرب مدينة رفح مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الحي السعودي ومخيم بدر غرب المدينة، ما أدى لنزوح آلاف الفلسطينيين من المنطقة.