وكالة إيرانية: طهران زودت الحوثيين في اليمن بصاروخ باليستي يطلق من البحر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن طهران أتاحت للحوثيين في اليمن صاروخا باليستيا يطلق من البحر وهو الصاروخ قدر.



أضافت الوكالة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، "تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى قدر، للمقاتلين اليمنيين الحوثيين".



وتابعت تسنيم "والآن الصاروخ… أصبح سلاحا قادرا على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة (وهو) الكيان الصهيوني".



ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلب للحصول على تعليق.

وتساند إيران الحوثيين لكنها نفت مرارا تسليحهم.



وينفذ الحوثيون هجمات على ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر ومحيطها لإظهار الدعم للفلسطينيين والتضامن مع غزة بما أثر سلبا على مسار تجاري عالمي حيوي.



ووفقا لمكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، تمتلك إيران أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة. كما أنها منتج كبير للطائرات المسيرة.

المصدر: رويترز