صحفي أمريكي ينتقد غراهام ودعواته لخفض سن التجنيد في أوكرانيا واستمرار القتال

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وقال غرينوالد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "إنه لأمر مقزز ومثير للاشمئزاز عندما ترسل واشنطن الشباب الأوكراني للموت في الحرب، فقط حتى لا يشعر الغرب بالمهانة والهزيمة."

واتهم غرينوالد غراهام بعدم الفهم التام للوضع في أوكرانيا، واعتبر هذا الأمر مثيرا للاستياء وتحديدا كون السناتور يدعو بحماس إلى استمرار الأزمة والصراع في أوكرانيا.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء اللانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

رئيس الوزراء الهند ينهي حملته الانتخابية بالتأمل لمدة 45 ساعة

أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، أن زعيم الحزب سينهي حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية بالتأمل لمدة 45 ساعة.

ومن المقرر أن يبدأ مودي بالتأمل يوم 30 مايو بالقرب من تمثال الراهب سوامي فيفي كاناندا في كنياكماري، بأقصى جنوب الهند.

وبتأمله الذي من المخطط أن يستمر حتى 1 يونيو، سينهي رئيس الوزراء الهندي الحملة الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي ستشهد مرحلتها النهائية في الـ 1 من يونيو أيضا.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في كنياكماري على خلفية خطط رئيس الحكومة، حيث سيتم انتشار ما لا يقل عن ألفي عنصر من الشرطة.

يذكر أن الانتخابات العامة انطلقت في الهند في 19 أبريل الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها في 4 يونيو، حيث سينتخب نحو 970 مليون ناخب هندي 543 عضواء في "لوك سبها"، وهو برلمان الهند.

وفي حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، سيترأس ناريندرا مودي الحكومة الهندية للولاية الثالثة على التوالي. وهو يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014.

غالانت..نصر الله يجر الشعب البنانى صعب للغاية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء إن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "يجر لبنان إلى واقع صعب للغاية"، ووجه له سؤالا حول قتلى الحزب جراء القتال جنوبا.

وصرح يوآف غالانت بالقول: "إن نصر الله يجر لبنان إلى واقع صعب للغاية..واقع سيدفع فيه الشعب اللبناني وقوات "حزب الله" الثمن.. وهذا هو نصر الله نفسه الذي قال لكم قبل أسبوعين إنه لم تقع إصابات في صفوف حزب الله"، على حد تعبيره.

وأضاف غالانت: "سؤالي له (لنصر الله): أليسوا قومك؟.. قائد لواء بنت جبيل (منطقة جنوب لبنان)، وكبار الضباط..أبو ماضي الذي كان يتعامل مع الصواريخ طوال حياته..أحد كبار عناصر حزب الله، وجواد الطويل، قائد قوات الرضوان"، متابعا: "هل كلهم ​​أعضاء في حزب الله؟ هذه قائمة جزئية.. قُتل 320..بمن فيهم عناصر بارزون.. إذا واصلتم (حزب الله)، فسنزيد السرعة"، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله كان قد وجه في وقت سابق رسالة إلى السكان في شمال إسرائيل بخصوص العودة إلى المستوطنات، قائلا: "جبهة إسناد لبنان (لغزة) مستمرة وتفرض معادلات في الميدان".

وأضاف نصر الله: "الأمريكي والفرنسي سلموا بحقيقة أن جبهة لبنان مساندة لغزة"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل في شمال إسرائيل قبل وقف الحرب بغزة".

وتابع أمين عام "حزب الله": "للمستوطنين في شمال إسرائيل.. اذا كنتم تريدون العودة إلى المستوطنات الشمالية، اذهبوا الى حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، وقولوا له..أوقف الحرب على غزة"، مشددا على أن "الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وأن هذا أمر حاسم ونهائي، والأمريكي والفرنسي سلّما بهذه الحقيقة".

ومؤخرا، شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في العمليات التي ينفذها "حزب الله" ضد إسرائيل، إذ إن "الحزب" شن يوم أمس الثلاثاء هجوما "ناريا مركزا" على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية، بالإضافة لعمليات أخرى، كما نفذ يوم الاثنين،‏ 11 عملية ضد إسرائيل، مستخدما عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة وغيرها من الأسلحة، بعد أن كان قد نفذ يوم الأحد 16 عملية أيضا.