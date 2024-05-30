شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة فلسطين بـ"المحامين": إسرائيل دولة لا تلتزم بأى ميثاق أو معاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عادل جابر المحامى وعضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين على حرق مخيم النازحين بمدينة رفح الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن إسرائيل هذه الفترة ستبدأ في تكثيف ضرباتها بسبب قرارات محكمة العدل الدولية والذى أمر إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأشار عادل مشيرا إلى أن إسرائيل حاليا تعتبر كالغريق الذى يحاول الضرب في أي مكان بعشوائية بدون تنظيم أو تفكير وذلك بعد موقفهم الدولى السئ بعد قرارات محكمة العدل الدولية وأيضا قرارات بعض الدول بالاعتراف بدولة فلسطين وابتعاد المساندة الدولية عن إسرائيل، وكل ذلك لتثبت للعالم أنها ضد القانون الدولى وقرارات محكمة العدل الدولية وأنها تنفذ ما تراه فقط.

وأضاف عضو لجنة فلسطين في تصريحه لـ ”الخليج 365” أن إسرائيل دولة خارج القانون الدولى وتعتدى على كافة القوانين ولا تلتزم بأى ميثاق أو معاهدة ولذلك فمن الطبيعي تكثيف هجومها على الفلسطينيين حاليا خاصة أن هناك دعم من بعض الدول.

وكانت قد ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة وانتهاك إنساني صارخ، بعد أن قصفت قوات الاحتلال مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية بالقرب من مخازن الأمم المتحدة للمساعدات، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة أخرين.

