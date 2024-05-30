منظمة العمل الدولية توقعت انخفاض معدل البطالة العالمي بشكل طفيف هذا العام

أعلنت ​منظمة العمل الدولية​ أنّها تتوقّع انخفاض معدّل ​البطالة​ العالمي بشكل طفيف هذا العام ليصل إلى 4,9%، بعد أن توقّعت في السّابق ارتفاعه من 5% في عام 2023 إلى 5,2% هذا العام.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ التحسّن الطّفيف المتوقَّع، لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل أنّ "أوجه عدم المساواة في أسواق العمل لا تزال قائمة، وتتأثّر بها النّساء خصوصًا في البلدان المنخفضة الدّخل"، متوقّعةً أن يستقرّ معدّل البطالة عند 4,9% في عام 2025.

ولفت المدير العام لمنظّمة العمل جيلبرت هونجبو في بيان، إلى أنّ "رغم الجهود الّتي نبذلها للحدّ من عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، لا يزال سوق العمل غير متكافئ، وخاصّةً بالنّسبة للنّساء"، ورأى أنّه "لتحقيق تعاف مستدام يتقاسم الجميع فوائده، ينبغي علينا العمل على سياسات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع العمّال".

وأكّد أنّه "يجب أن نضع الإدماج والعدالة الاجتماعيّة في قلب سياساتنا ومؤسّساتنا، وبدون ذلك لن نحقّق هدفنا المتمثّل في ضمان تنمية قويّة وشاملة".