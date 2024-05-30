القوات الإسرائيلية اقتحمت رام الله وطولكرم ونابلس وطوباس

أفادت "وكالة والأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت منطقة "دوار المنارة"، شارع سوق الخضار المركزي "الحسبة"، شارع الإرسال، حيَّي "المصايف" و"البالوع"، "عين منجد"، "الماسيون"، منطقة "​رام الله​ التحتا" في مدينة رام الله؛ وأطلقت قنابل الغاز السّام المسيل للدّموع بكثافة".

وأشارت إلى أنّ "الآليّات الإسرائيليّة تمركزت في شارع "الحسبة"، وداهمت أحد محال الصّرافة وعبثت بمحتوياته واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. وفي وقت لاحق، اندلعت مواجهات بين القوّات الإسرائيليّة وعدد من الشبّان بالقرب من دوار المنارة، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليّون الرّصاص وقنابل الصّوت والغاز السّام المسيل للدّموع، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرّصاص الحي في القدم".

وذكرت "وفا" أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت أيضًا مدينة ​طولكرم​ بعدد من الآليّات العسكريّة، وداهمت عدّة أحياء، وحاصرت مستشفى الشّهيد ثابت ثابت الحكومي. كما اقتحمت المنطقة الشّرقيّة لمدينة ​نابلس​ من حاجز بيت فوريك العسكري، وحاصرت منطقة "مقام يوسف" بالقرب من مخيم بلاطة، وحي الضّاحية، لتأمين اقتحام المستعمرين للمنطقة".

وبيّنت أنّ "في وقت لاحق، اقتحمت القوّات الإسرائيليّة المدينة برفقة حافلات تقل المستعمرين، من حاجز عورتا العسكري وصولًا إلى منطقة مقام يوسف. كما اقتحمت قوّة راجلة من المدينة من منطقة جبل جرزيم، وتمركزت آليّات الاحتلال في شارع عمان"، لافتةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت كذلك مدينة طوباس شمال الضفة الغربية من مدخلها الشّرقي، وانتشرت في أحياء عدّة، وسط إطلاق كثيف للرّصاص، قبل أن تداهم أحد المنازل".