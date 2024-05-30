إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن مسشار الأمن القومى الإسرائيلي تساحى هانجبى، أمس، أن الحرب فى قطاع غزة سوف تستمر سبعة أشهر أخرى، على الأقل، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في موقعها الإلكتروني، عن تصريحات أدلى بها هانجبى للإذاعة العامة الإسرائيلية: في غضون ذلك، استدعت البرازيل، سفيرها في إسرائيل، ولا تعتزم تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي أمس.

واستدعي السفير فريديريكو ماير بالأساس، للتشاور مع حكومته بعد تبادل البلدين تصريحات حادة اللهجة في فبراير بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الظروف غير ملائمة «لعودته إلى إسرائيل».