شكرا لقرائتكم خبر عن من حقك إعادة توزيع المعاش مع أشقائك فى هذه الحالات فقط.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط محددة لصرف المعاش بين الإخوة حال وفاة الوالدين، فقد نص على آليات محددة بموجبها يتم إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.

وطبقًا لأحكام المادة رقم 107، التى تناولت الحالات، التى تستوجب اعادة توزيع المعاش بين الأخوة، وذلك فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب، فى تلك الحالة يتم توزيع المعاش بينهما طبقا لما ورد فى هذه المادة.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية، الحق للمستحقين حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

وعرف القانون المستحقين بالمعاش بأنهم هؤلاء:

الأرمل والأرملة.

الأبناء والبنات

الوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.