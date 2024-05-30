1153 حالة اعدام في مختلف دول العالم عام 2023

الرياص - اسماء السيد - لندن: أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم العام الماضي كانت الأعلى منذ عام 2015، وسجل التقرير ما مجموعه 1153 عملية إعدام في عام 2023، بزيادة قدرها 30% عن عام 2022، وارتفاع حاد في إيران على وجه التحديد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا الرقم لا يشمل آلاف أحكام الإعدام التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، حيث لا تتوفر بيانات بسبب سرية الدولة عدم كشفها عن احصائيات حالات الإعدام.

الارتفاع في عمليات الإعدام المسجلة كان مدفوعًا في المقام الأول بإيران ، حيث أعدمت السلطات ما لا يقل عن 853 شخصًا العام الماضي، مقارنة بـ 576 في عام 2022.

وقالت منظمة العفو الدولية إن من بين الذين أُعدموا 24 امرأة وخمسة أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم، مضيفة أن هذه الممارسة أثرت بشكل كبير على أقلية البلوش في إيران.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان: "أظهرت السلطات الإيرانية تجاهلاً تاماً للحياة البشرية وكثفت عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التأثير التمييزي لعقوبة الإعدام على المجتمعات الأكثر تهميشاً وفقرا في إيران".

وأشارت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من الانتكاسات، فقد تم إحراز تقدم لأن عدد الدول التي نفذت عمليات إعدام انخفض إلى 16، وهو أدنى مستوى مسجل منذ أن بدأت المنظمة في المراقبة.