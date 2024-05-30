الأمن البولندي أوقف 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم بإشعال حرائق لحساب الاستخبارات الروسية

كشف النّاطق باسم الوزير المكلّف التّنسيق الأمني في ​بولندا​ ياشيك دوبرجنسكي، في بيان، عن توقيف ثلاثة أشخاص، "في إطار تحقيق في أنشطة منظّمة إجراميّة ذات أهداف تخريبيّة، خصوصًا إشعال حرائق لحساب أجهزة استخبارات روسيّة" في مناطق عدّة في بولندا.

والموقوفون هم بولندي وبيلاروسيان، وقد أودعوا الحبس الاحتياطي ويواجهون عقوبةً قد تصل إلى الحبس مدى الحياة.

وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت في بولندا حرائق عدّة لم تُعرف أسبابها. وتحقّق الشّرطة في حريق اندلع في قاعة كبرى في وارسو، دمّر 1400 شركة صغيرة مملوكة بشكل رئيسي لأفراد من الجالية الفيتناميّة في منتصف أيّار الحالي.

وكان قد أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مؤخّرًا، إلى أنّه في الأشهر الأخيرة، جرت محاولات تخريب وإشعال حرائق عدّة في بولندا، لحساب الاستخبارات الرّوسيّة، معلنًا تعزيز أجهزة الاستخبارات البولنديّة، على خلفيّة أنشطة لروسيا تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.