الرئيس الصيني يُطالب بعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط، وذلك خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة.

انطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس الصيني وقادة أربع دول عربية (مصر والإمارات والبحرين وتونس) ووزراء خارجية ومسؤولين من الجانبين.

وقال شي في كلمة ألقاها: "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مضيفا أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

وأشار إلى أن الصين والجانب العربي سيبنيان إطارًا أكثر توازنًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تعود بالنفع على الجانبين.