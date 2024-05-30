إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشقيقين يحيى ومحي الشريف نوفل بعد مداهمة منزلهما بحي النقار، والمواطن أحمد حمدان بعد مداهمة منزله في المدينة.