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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من بيت لحم

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ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين شريف موسى رومي (33 عاما)، وأحمد عادل حجاجرة (32 عاما) بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في المخيم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشقيقين يحيى ومحي الشريف نوفل بعد مداهمة منزلهما بحي النقار، والمواطن احمد حمدان بعد مداهمة منزله في المدينة

وقد أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

 واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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