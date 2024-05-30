"يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية بأن "كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان"، مشيرة الى أنه "تم إطلاق صواريخ قصيرة المدى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن "صاروخا واحدا على الأقل قطع مسافة 350 كلم قبل أن يسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية"، مضيفة أن "أقصى ارتفاع للصاروخ أثناء تحليقه بلغ 100 كلم".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق، أن "اليابان تدين بحزم إطلاق الصواريخ، الذي يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقد قدمت احتجاجا بهذا الصدد".

وأشار إلى "عدم وقوع أي أضرار جراء إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، حسب المعلومات الأولية، مؤكدا أن طوكيو تواصل جمع المعلومات".