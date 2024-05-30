المطران ابراهيم بمناسبة "خميس الجسد": لضرورة الاسراع في انتخاب رئيس لأن الفراغ يزيد من الشلل الاداري

دعا رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في كلمة بمناسبة "خميس الجسد" في زحلة، "الجميع الى التمسك بالحفاظ على الوطن". وأكد ضرورة "الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية الان وليس غدا"، لافتا الى ان "استمرار الفراغ يعطل عمل المؤسسات في الدولة ويزيد من الشلل الاداري"، معتبرا أن "علينا تحمّل المسؤوليات والترفّع عن مصالحنا الشخصية".

واعتبر ابراهيم أن "التلاعب في موضوع الرئاسة هو تلاعب في الوجود المسيحي في لبنان، والقضية ليست مسألة شخص على كرسي بعبدا". كما شدد على اهمية "التمسك بدعم الجيش والقوى الامنية والعسكرية كواجب وطني، فهم الحصن الحصين الذي يحمي لبنان". واضاف، مشددا على اهمية "التمسك بالمطالبة في اقرار القوانين التي تصون اموال المودعين، فهي امانة يجب ان نعمل جميعا من اجلها واجل ضمانة حقوقهم".

كما دعا المطران ابراهيم الى اهمية "التمسك بالتوزع الطائفي وحقوق الطوائف، فلا يجب قضم هذه الحقوق، لان لبنان بلد التعايش واي تعد هو تعدي على التنوع الذي يجعله فريدا".

في سياق اخر، طالب بـ"قرار حكومي لإعطاء "خميس الجسد" عيد رسمي وعطلة ثابتة في زحلة نظرا لاهميته"، لافتا الى ان "البلاد المتقدمة تعطي البلديات الحق في اتخاذ مثل هكذا قرار"، مشددا على أنه "لا يسعنا الا ان نشيد بالقيميين على مدينة زحلة والذين جعلوا منها حلم نُحسد علية".