لويس لحود: زحلة مدينة العذراء والقربان تحتفل بخميس الجسد منذ 199 عامًا دون انقطاع

ذكر المدير العام لوزارة الزّراعة والمنسّق العام ليوبيل المئتَي سنة لخميس الجسد الإلهي لويس لحود، أنّ "عام 1825، انتصرت زحلة على وباء الطاعون بعد تطواف أجدادنا بالقربان المقدس في الشّوارع، بطلب من المطران الرّاحل اغناطيوس عجوري".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "منذ 199 عامًا، زحلة مدينة القربان والعذراء تحتفل بعيد أعيادها خميس الجسد الإلهي، دون انقطاع"، لافتًا إلى أنّ "كلّ صلواتنا وتضرّعاتنا للقربان المقدس لقيامة لبنان".
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