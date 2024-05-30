"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد لا يزال يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، بعد الاعتداءات الإسرائيليّة على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، الّتي طاولت في السّاعات الأخيرة حمى راشيا الفخار ومزرعة حلتا وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهباريّة".

وأشار إلى أنّ "في ظلّ هذا الوضع المتوتّر، لم تغب طلعات الطّيران التجسّسي الإسرائيليّة الاستكشافيّة عن سماء المنطقة منذ ساعات الفجر الأولى، حيث استفاق أهالي منطقة حاصبيا والعرقوب على على تحليق شبه متواصل لهذه الطّائرات، الّتي كانت تصل في تحليقها إلى أجواء البقاع".