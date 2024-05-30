شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لافروف: الصين قد تعد لمؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجغي لافروف قوله، اليوم الخميس، إن الصين قد تعد لمؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.

وقال لافروف إن مثل هذه الخطوة تأتي في إطار جهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية وفقا لـ “العربية”.

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن 9 أشخاص قتلوا في أربع مناطق متفرقة، فيما تواصل روسيا تحقيق المكاسب على خط المواجهة حيث تكافح القوات الأوكرانية لصدها.

وفي منطقة دنيبروبتروفسك الشرقية، قُتل شخصان في هجمات على مدينة نيكوبول على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حسبما قال حاكمها سيرغي ليساك.

وأدى هجوم صاروخي الأربعاء على منطقة سومي الشرقية المتاخمة لروسيا إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حاكم منطقة دونيتسك الواقعة على خط المواجهة، والتي يقول الكرملين إنها جزء من روسيا، إن ثلاثة أشخاص قتلوا الثلاثاء في هجمات منفصلة.

وقال الحاكم فاديم فيلاشكين إن شخصين قتلا في بلدة توريتسك، كما قتل شخص آخر في هجوم على بلدة سيليدوف الواقعة على خط المواجهة يوم الثلاثاء، والتي تقصفها القوات الروسية بشكل روتيني.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، والتي يقول الكرملين أيضًا أنه ضمها عام 2022 رغم انه لا يزال يقاتل من أجل السيطرة على منطقة البحر الأسود، قال الحاكم إن روسيا قصفت مرافق الإسكان والبنية التحتية.

وقال حاكم خيرسون الكسندر بروكودين إن “شخصا واحدا لقي حتفه نتيجة العدوان الروسي”.

ونفذت القوات الروسية نهاية الأسبوع الماضي واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ أسابيع على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية المتاخمة لروسيا، وأصابت متجرًا مزدحمًا.

وقال ممثلو الادعاء الأربعاء إن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 19 قتيلا.