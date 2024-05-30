وزير الخارجية يصل الصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي

ويبحث وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد سموه لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.
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