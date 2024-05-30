مستعمرون يهاجمون منزلين ويحطمون مركبة جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم مستعمرون، الليلة الماضية، منزلين وحطموا مركبة، في قرية بورين جنوب نابلس وفقا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضٍ جنوب نابلس، هاجموا منزلين يعودان لعائلة الهندي وألحقوا خرابا في ساحتهما، وحطموا مركبة تعود للمواطن سلطان هندي.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين من محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب غرب الخليل واعتقلت كلا من هاني محمود عمرو، ومحمد محمود عمرو، وقصي وعبد الرحمن محمد حمدان، ومنيف حجة، وأحمد خميس ربعي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال المواطن عيسى خليل داود من بلدة يطا جنوبا، ورومل رائد سويلم، وعمر طافش، من مخيم العروب شمالا.