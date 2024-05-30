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الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل الغاز ويتسبب في اندلاع حريق بحسبة ومجمع البيرة

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت بلدية البيرة، إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى اندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري، وفقا لـ"وفا". 

وأفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب في اتصال هاتفي مع "وفـــا"، بأن الحريق تسبب باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري.

وأضاف، أن الحريق أدى أيضا إلى اتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت الخطيب إلى أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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