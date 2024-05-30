شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: قصف مخيم النازحين برفح دليل فشل وتخبط الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية بحرق مخيمات النازحين تعتبر دليل فشل وتخبط وعجز ويأس وإظهار نيتها في إبادة الفلسطينيين، بحيث تسهل وتيسر على المحكمة فيما بعد الحكم بارتكابها للإبادة الجماعية لعدم إلتزام إسرائيل بتدابير المحكمة الدولية التي تمنع تلك الممارسات الإجرامية الأخيرة.

وأضاف "البرديسي" في تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الخطاب الصادر عن وزارة الخارجية المصرية على جريمة حرق مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية يناديهم ألا تعثوا في الأرض مفسدين، وابتغوا الحق في علاقاتكم الدولية وقوتكم المادية ومجازركم تلك لن تغني عنكم ولن تحقق لكم أطماعكم ولن يستقر الأمر لكم إلا بتنفيذ قرارات الشرعية ومحكمة العدل الدولية.

كانت قد قصفت اسرائيل مخيم مليئ بالنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد العشرات، وهو ما أثار إدانة عالمية.