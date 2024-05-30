الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط قصف وإطلاق نار صوب الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعاً داخل مخيم بلاطة، تخلل ذلك مداهمات واعتقالات نفّذها الاحتلال داخل المخيم.

في سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قيد الإنشاء في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا بالضفة الغربية، كما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق الأغوار الفلسطينية.