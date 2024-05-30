أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 379 مرة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت المنطقة 379 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس أن روسيا هاجمت ثماني مستوطنات في المنطقة 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 154 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن تضرر مبان ومنشآت مدنية.

وفي سياق متصل.. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية، مستخدمة ثمانية صواريخ دفاع جوي من طراز إس-400 وإس-300 في خاركيف وطائرات بدون طيار من طراز شاهد.

وقال أوليشوك، إن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية صدت الهجمات الروسية، موضحا أنه تم إسقاط سبعة صواريخ كروز و32 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في عدة مناطق.

الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من جانب نظام كييف

أحبطت القوات الروسية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الخميس "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ /أتاكمز/ وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان :"أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 8 صواريخ من طراز /أتاكمز/ فوق بحر /آزوف/، كما تم اعتراض ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم.

لافروف: اتفاق زيادة التعاون الدفاعي مع الصين ليس موجها ضد أي دول أخرى

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تتفقان على أهمية زيادة التعاون الدفاعي، ليس فقط على أساس ثنائي، ولكن أيضًا في صيغ متعددة الأطراف، ولكنه ليس موجهًا ضد دول ثالثة.

وأضاف لافروف، في حوار مع وكالة أنباء"سبوتنيك"، أن التعاون العسكري مع الصين يقوم على مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويهدف التعاون الروسي - الصيني إلى تعزيز الأمن الدولي، ويتم تنفيذه وفقاً لقواعد القانون الدولي، مبينا أن هذا التعاون لا يستهدف أي دول أخرى .. يجب علينا نحن والصينيون أن نأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العسكرية والسياسية السلبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونتخذ تدابير لمواجهة عواقبها".

وأوضح أن روسيا والصين تتشارك الرأي حول أهمية زيادة التعاون الدفاعي ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضا في إطار صيغ متعددة الأطراف، وهذا التفاهم مسجل في البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، ومن الناحية الملموسة، نحن نتحدث عن توسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريبات القتالية وتسيير الدوريات البحرية والجوية، وتطوير قدرات الاستجابة المشتركة".

الدفاع الروسية : إسقاط 8 صواريخ أوكرانية فوق بحر آزوف وتدمير 5 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الخميس ، إسقاط 8 صواريخ أوكرانية فوق بحر آزوف وتدمير زورقين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم وتدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشره موقع روسيا اليوم، أنه تم قمع عدد من محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية التكتيكية وزورقين مسيرين على أهداف في الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن الزورقين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم، وتم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كراسنودار الروسية.

صحفي أمريكي ينتقد غراهام ودعواته لخفض سن التجنيد في أوكرانيا واستمرار القتال

وصف الصحفي الأمريكي غلين غرينوالد الدعوة التي أطلقها السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام حول خفض سن التجنيد في أوكرانيا بأنها "مشينة".

وقال غرينوالد في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "إنه لأمر مقزز ومثير للاشمئزاز عندما ترسل واشنطن الشباب الأوكراني للموت في الحرب، فقط حتى لا يشعر الغرب بالمهانة والهزيمة."

واتهم غرينوالد غراهام بعدم الفهم التام للوضع في أوكرانيا، واعتبر هذا الأمر مثيرا للاستياء وتحديدا كون السناتور يدعو بحماس إلى استمرار الأزمة والصراع في أوكرانيا.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء اللانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".