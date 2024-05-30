أوكرانيا: 7 جرحى في هجوم روسي على خاركيف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا ، اليوم الخميس، إصابة سبعة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على مدينة خاركيف في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضحت خدمة الطوارئ- فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية واسعة النطاق على خاركيف.

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني غير السكنية ومواقع البنية التحتية المدنية الأخرى، وتسبب في نشوب حرائق في أماكن مختلفة وتم إخماد جميع الحرائق بالفعل.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الجيش الروسي ضرب منشأة للبنية التحتية الحيوية في خاركيف على مدار الليلة الماضية.

لافروف: موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الأمر يتعلق بالسلام وليس بالهدنة.

وأضاف لافروف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الخميس "لقد قلنا مرارا، بما في ذلك على أعلى المستويات، أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات"، مضيفًا أنه "مع ذلك، من الضروري أن نفهم بوضوح أننا نتحدث عن السلام، وليس الهدنة".

وأضاف "أنه لا جدوى من منح العدو هدنة ليستخدمها مرة أخرى في إعادة تجميع صفوفه وإعادة تسليحه".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتسريع عملية التسوية السياسية للوضع في أوكرانيا، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "من الناحية النظرية، نعم".

وقال لافروف :"لتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن يتوقف الغرب عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن تتوقف كييف عن القتال، وكلما حدث ذلك بشكل أسرع، كلما بدأت التسوية السياسية أسرع".

وأوضح لافروف، أنه فيما يتعلق بالوضع القانوني لفلوديمير زيلينسكي، بعد 20 مايو الجاري، عندما انتهت فترة ولايته كرئيس لأوكرانيا، تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضوح تام عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي في مينسك، في 24 مايو الجاري.

وقال الرئيس بوتين - عقب نتائج المحادثات الروسية البيلاروسية - في 24 مايو الجاري، إن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية فلوديمير زيلينسكي، قد انتهت.

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية، صباح اليوم الخميس، باتجاه بحر اليابان، ومن المرجح أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون ورود تقارير تفيد بوقوع أضرار للسفن أو الطائرات.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن أحد الصواريخ بلغ ارتفاعه حوالي مائة كيلومتر، وأخر ارتفع لمسافة تزيد عن 350 كيلومترا .. مشيرة إلى أن جميع الصواريخ سقطت - فيما يبدو - قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وصرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن إدانة بلاده الشديدة.

وتعد هذه سابع مرة يتم فيها إطلاق صواريخ باليستية لكوريا الشمالية هذا العام، وتأتي بعد محاولة غير ناجحة لبيونج يانج لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت المنطقة 379 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /الخميس/ - أن روسيا هاجمت ثماني مستوطنات في المنطقة 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 154 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن تضرر مبان ومنشآت مدنية.

وفي سياق متصل.. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الفريق ميكولا أوليشوك، أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية، مستخدمة ثمانية صواريخ دفاع جوي من طراز إس-400 وإس-300 في خاركيف وطائرات بدون طيار من طراز شاهد.

وقال أوليشوك، إن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية صدت الهجمات الروسية، موضحا أنه تم إسقاط سبعة صواريخ كروز و32 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في عدة مناطق.

الجيش الروسي يحبط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية من جانب نظام كييف

أحبطت القوات الروسية، عددا من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الخميس "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ /أتاكمز/ وبطائرات وقوارب مسيرة، ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان :"أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 8 صواريخ من طراز /أتاكمز/ فوق بحر /آزوف/، كما تم اعتراض ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم".

وأوضحت الدفاع الروسية، أنه تم تدمير زورقين مسيرين في البحر الأسود، كانا متجهين نحو جمهورية القرم.