ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن المجاعة عادت إلى مدينة غزة وشمال القطاع، معتبرا أن معضلة دخول المساعدات الإنسانية لن تحل إلا بالضغط على إسرائيل لفتح كل المعابر.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إنه "منذ أكثر من 3 أسابيع، استنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات، وقد بدأت حالة المجاعة تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع".

يأتي ذلك، غداة إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الأربعاء أن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 مايو الجاري.

وأوضح دوجاريك أن أجهزة الصحة والخدمات الأخرى تغلق الواحدة تلو الأخرى، وأن النزوح بسبب الهجمات يؤثر أيضا على توزيع الموارد.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة مطلع الأسبوع خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة، باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء الهجوم البري الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ 6 مايو الجاري.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 117 ألف فلسطيني ما بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.​​​​​​​

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمناطق مُتفرقة في قطاع غزة في اليوم الـ 237 من الحرب

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها السابع والثلاثين بعد المئتين.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حي تل الهوا غرب مدينة غزة، شمالا، استشهد 3 أشخاص برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومُحيط الكلية الجامعية، كما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي عددًا من المنازل .

وقصفت دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، جنوبًا، نسف الاحتلال عددًا من المباني، كما استهدف بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة.

وحذر إعلام غزة الحكومي، من أن حالة المجاعة بدأت تعود إلى مدينة غزة وشمال القطاع، ومنذ أكثر من 3 أسابيع يستنزف سكان القطاع ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات منها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 81420 ، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

مرشحة الرئاسة الامريكية السابقة توقع على القذائف الاسرائيلية بـ"اقضوا عليهم"

أثارت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، انتقادات واسعة لا سيما من جماعات حقوق الإنسان، بعدما كتبت "Finish Them" أو "اقضوا عليهم" على قذيفة مدفعية إسرائيلية.

وخلال زيارتها مؤخرا إلى إسرائيل، كتبت هايلي على قذيفة مدفعية إسرائيلية "اقضوا عليهم - أمريكا قلب إسرائيل، دائما"، وقد شارك داني دانون، وهو سياسي إسرائيلي وسفير سابق لدى الأمم المتحدة، صورة لهايلي وهي جاثمة أمام منصات القذائف، وتكتب على إحداها.

وكان دانون قد رافق هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة عندما كان دونالد ترامب رئيسا، خلال الزيارة في نهاية الأسبوع الماضي.

وسرعان ما تعرضت هيلي لانتقادات بسبب الرسالة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء إن "الصراع ليس مكانا للأعمال المثيرة. الصراع له قواعد. يجب حماية المدنيين".

بدوره، هاجم كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هايلي في منشور على منصة "X" بانتقاد ساخر، قائلا: "لماذا لا أوقع .. فأنا أؤيد جرائم الحرب الإسرائيلية"، بالإشارة إلى هايلي.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، كتبت هايلي على منصة X: "يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر"، مضيفة أن إسرائيل تقاتل "أعداء الولايات المتحدة".

وكان الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح في غزة أثار استنكارا من زعماء العالم بعد غارة جوية يوم الأحد أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في المنطقة الغربية.

إلى ذلك، أمرت المحكمة الدولية الاسبوع الماضي اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فورا في حكم طارئ تاريخي في قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.