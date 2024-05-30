شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يقرر تحمل مصاريف المتقدمين من الوفد للجنة القيد بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الوفد الإعلامية، المجهود العظيم الذي يبذله جميع الزملاء الصحفيين بمؤسسة الوفد الإعلامية الذين يعملون بكل جهد وإخلاص من أجل الحفاظ علي اسم وقيمة الوفد.

وقرر النائب الدكتور أيمن محسب، تحمله لمرتبات الزملاء الصحفيين بالمؤسسة الذين تقدموا إلى لجنة القيد التزاما أدبيا منه تجاه جيل جديد واعد من شباب الصحفيين بالمؤسسة الذين يحملون لواء الوفد في المستقبل، وذلك ترسيخا لثقافة المسئولية المجتمعية تجاه جميع الصحفيين بمؤسسة الوفد كونه رئيسا لمجلس الإدارة.

وشدد "محسب"، على أن هذا الدعم هو أقل شيء يمكن أن يقدمه لشباب الصحفيين التزاماً منه من حسابه الشخصي دعما لشباب الصحفيين بمؤسسة الوفد الإعلامية ، مقدما الشكر لجميع الزملاء بمؤسسة الوفد.